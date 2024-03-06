Компания Apple начала выплачивать компенсации пользователям в Канаде, чей старый iPhone был принудительно замедлен

Компания Apple начала выплачивать компенсации пользователям в Канаде, чей старый iPhone был принудительно замедлен. В 2017 году было обнаружено, что при низком уровне заряда батареи iPhone может выключаться при получении пиковой нагрузки.

Apple предложила ограничить производительность телефона для предотвращения таких выключений. Однако компания забыла сообщить об этой функции общественности, что вызвало подозрения в попытке стимулировать продажи новых моделей. Apple извинилась и пыталась разъяснить ситуацию, но в итоге были поданы коллективные иски.

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В Канаде суд согласился с общей выплатой компенсаций в размере 14,4 миллиона канадских долларов. Суммы компенсаций будут варьироваться от 17,5 до 150 долларов в зависимости от понесенного ущерба, включая замену аккумуляторов и срок использования.