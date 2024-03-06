По информации источников, таких как Golden Pig Upgrade и High Yield YT, стало известно о новых процессорах Intel Core Ultra 2 "Arrow Lake-S" для настольных ПК

По информации источников, таких как Golden Pig Upgrade и High Yield YT, стало известно о новых процессорах Intel Core Ultra 2-series "Arrow Lake-S" для настольных ПК. Ожидается, что эти процессоры выйдут в конструктиве LGA1851 и будут двухкристальным решением.

Новые возможности предназначены для обеспечения большего количества линий PCIe для подключения устройств, таких как NVMe-накопители или концентраторы Thunderbolt и USB4. Отличие от предыдущей версии процессоров "Meteor Lake" заключается в том, что "Arrow Lake-S" откажется от маломощных островных ядер E и сконцентрируется на вычислительном блоке с ядрами P- и E-серии.

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Ожидается, что новая микроархитектура и увеличение IPC в E-ядрах "Skymont" приведут к значительному приросту производительности. Однако iGPU в процессорах "Arrow Lake-S" будет иметь меньшее количество ядер Xe, и Intel без брендинга Arc Graphics будет использовать простое название "Intel Graphics". Intel также планирует включить в эти процессоры NPU второго поколения, обеспечивающий лучшую производительность в области нейронных вычислений.

Официальный релиз процессоров Core Ultra 2 серии "Arrow Lake-S" ожидается во второй половине 2024 года.