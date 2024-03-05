Разработчики оставались молчаливыми о деталях игры до выхода второй части фильма "Дюна", которая вдохновила создание игры

Компания Funcom представила новый трейлер и полнометражный ролик для игры Dune: Awakening, которые демонстрируют открытый мир MMO и опасности планеты Арракис.

Разработчики оставались молчаливыми о деталях игры до выхода второй части фильма "Дюна", которая вдохновила создание игры. В книге "Создание миров: от книги к фильму и игре" Фанком предлагает погрузиться в мир Арракиса и представляет несколько никогда ранее не виденных кадров игры. Интервью с кинематографистом Грэемом Фрейзером и креативным директором Фанкома Джоэлем Байлосом показывают взаимосвязь между игрой и фильмом.

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Dune: Awakening - это MMO с открытым миром, которое сочетает элементы игр на выживание с социальной интерактивностью и свободой выбора. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.



