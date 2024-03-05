Биткоин быстро покидает биржи, установив новые рекорды оттока в долларовом выражении с середины 2021 года

Биткоин быстро покидает биржи, установив новые рекорды оттока в долларовом выражении с середины 2021 года. Аналитик Джеймс Ван Стратен отмечает значительный отток резервов BTC с бирж, включая Binance, хотя это не связано с американскими биткоин-биржевыми фондами (ETF).

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Всего за 1 марта было снято около 2 миллиардов долларов в BTC. Общий объем снятых биткоинов составляет более 2,3 миллиарда долларов, что является одним из самых больших показателей за последние 5 лет.

Количество доступных BTC-активов на основных торговых платформах снизилось до самого низкого уровня с марта 2018 года. Между тем, отдельные цифры, отслеживающие структуру рынка биткоинов, показывают, что в настоящее время появляются новые организации.