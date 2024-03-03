Монитор поддерживает DisplayPort 2.1 и оснащен QD-OLED-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц

Компания Gigabyte представила свой новый монитор AORUS FO32U2P, который поддерживает DisplayPort 2.1 и оснащен QD-OLED-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц.

Монитор обладает стандартными характеристиками, включая 10-битную панель, яркость 250 кд/м², контрастность 1,5 миллиона к одному, время отклика 0,03 мс GTG и сертификат DisplayHDR True Black 400. Монитор имеет два входа DP 2.1, один полноразмерный и один мини DP, а также вход USB Type-C. Он также поддерживает функции DP-Alt, USB Power Delivery и USB data.

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Дополнительно доступны два порта HDMI 2.1, порты USB 3.2, разъем для наушников и микрофона. Монитор также оснащен динамиками мощностью 5 Вт и переставной подставкой. Он поддерживает KVM, функцию "картинка в картинке" и другие игровые функции. Цена и дата выпуска монитора пока не объявлены.