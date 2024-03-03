Она оснащена специальным управлением прокруткой большим пальцем

Epomaker представила клавиатуру Brick 87, которая предлагает ряд креативных функций. Эта клавиатура имеет раскладку TKL с верхним блок-баром, который позволяет пользователям настраивать и украшать клавиатуру по своему вкусу.

Она также оснащена специальным управлением прокруткой большим пальцем, которое обеспечивает удобство и эффективность при контроле громкости и яркости RGB. Клавиатура также имеет горячую замену печатной платы и поддерживает различные типы механических переключателей, что позволяет пользователям настраивать ее по своему усмотрению.

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Brick 87 поддерживает трехрежимное подключение через проводной USB, беспроводной Bluetooth и 2,4 ГГц, обеспечивая гибкую совместимость с различными устройствами. Клавиатура также имеет встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч и предлагается по доступной цене 99,99 долларов.