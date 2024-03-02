Появились тесты производительности игр Brothers: A Tale of Two Sons Remake и Myth of Empires с технологией NVIDIA DLSS

Две новые игры, Brothers: A Tale of Two Sons и Myth of Empires, теперь поддерживают технологию NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). В Brothers: A Tale of Two Sons Remake, игрокам предоставляется обновленная версия игры с улучшенными персонажами, пейзажами и графикой нового поколения.

Это позволяет игрокам на ПК с графическими процессорами GeForce RTX испытать новые ощущения от игры с помощью DLSS 2. Игра Myth of Empires также поддерживает DLSS 2, что улучшает производительность и частоту кадров для GeForce RTX, включая увеличение частоты кадров до 2,9 раза при максимальных настройках в разрешении 4K.

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Оба проекта предлагают игрокам возможность насладиться лучшими графикой и производительностью благодаря использованию технологии NVIDIA DLSS.