AAEON является пионером в области промышленного ИИ-оборудования и имеет статус Elite member of the NVIDIA Partner Network

Компания AAEON представила две новые системы искусственного интеллекта - BOXER-8653AI и BOXER-8623AI. Обе системы компактные и могут быть монтированы на стене, что делает их идеальными для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.

Обе системы работают при широком диапазоне температур и поддерживают входное питание 12-24 В через клеммный блок. BOXER-8653AI оснащен модулем NVIDIA Jetson Orin NX, обеспечивающим высокую производительность в области искусственного интеллекта, в то время как BOXER-8623AI использует модуль NVIDIA Jetson Orin Nano.

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Обе системы имеют четыре порта PoE/PSE LAN для подключения IP-камер и дополнительный порт Gigabit Ethernet. Также они поддерживают последовательную связь, порты USB и HDMI для подключения периферийных устройств. Обе модели поддерживают различные типы расширения, такие как модуль 5G, Wi-Fi и NVMe. AAEON является пионером в области промышленного ИИ-оборудования и имеет статус Elite member of the NVIDIA Partner Network.