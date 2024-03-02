Компания Qualcomm Technologies представила свои достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) на выставке MWC в Барселоне

Компания Qualcomm Technologies представила свои достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) на выставке MWC в Барселоне. Они представили новый концентратор искусственного интеллекта Qualcomm AI Hub, который позволит разработчикам использовать потенциал передовых технологий и создавать приложения с поддержкой ИИ.

Qualcomm AI Hub предоставляет разработчикам широкий выбор моделей ИИ для быстрой интеграции в приложения, обеспечивая быстрый, надежный и конфиденциальный пользовательский опыт. Оптимизированные модели уже доступны на платформе Qualcomm, а также доступны новые функции и модели ИИ через Qualcomm AI Hub.

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Компания также продемонстрировала передовые достижения в исследованиях ИИ, включая мультимодальную модель Large Language and Vision Assistant (LLaVA) для смартфонов Android и демонстрацию Low Rank Adaptation (LoRA), которая может создавать высококачественные пользовательские изображения на основе предпочтений пользователей. Компания также представила несколько коммерческих смартфонов и персональные компьютеры с поддержкой ИИ.