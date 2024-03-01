Компания Moza Racing представила грузовое рулевое колесо TSW, разработанное для моделирования грузовиков. Колесо имеет классический дизайн с четырьмя спицами и стандартным диаметром 400 мм. Оно обеспечивает подлинное управление грузовиком.

Обод обтянут микрофиброй ручной выделки, что обеспечивает комфорт и сцепление, а рама из алюминиевого сплава гарантирует долговечность. Колесо оснащено настраиваемыми RGB-кнопками и светодиодными лампами для широкой персонализации. Оно совместимо со всеми базами Moza и системами сторонних производителей через универсальный адаптер, позволяющий его легко встраивать в любую систему.

Колесо Moza TSW Truck Wheel идеально подходит для любителей симуляторов, которые ищут глубину, функциональность и захватывающий опыт вождения. Начало поставок ожидается 9 марта. Это полностью алюминиевое колесо с быстросъемным механизмом также является частью открытой экосистемы Moza, позволяющей его использование с базами других производителей.