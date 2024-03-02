Xbox Lobby Lounge в Moscone Center South будет представлять удобное место для встреч и предоставление информации о программе публикации ID@Xbox

Компании Xbox и Microsoft планируют принять участие в GDC 2024, одной из крупнейших в мире конференций для разработчиков игр. Они намерены привлечь и расширить возможности разработчиков, издателей и партнеров в индустрии игр.

Xbox Lobby Lounge в Moscone Center South будет представлять удобное место для встреч и предоставление информации о программе публикации ID@Xbox, программе ускорения разработчиков (DAP), облачных игровых сервисах Azure и многом другом, что может пригодиться разработчикам. На конференции также примут участие представители таких компаний, как Xbox, Activision, Blizzard, King и ZeniMax, которые поделятся своими стратегиями развития сообщества и демонстрируют внутриигровые инновации.

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Технические команды Microsoft проведут презентации, посвященные новым инструментам, программному обеспечению и сервисам, которые помогут разработчикам повысить эффективность работы, увеличить вовлеченность игроков и поддержать развитие создателей. Xbox также спонсирует Фестиваль независимых игр (IGF) и проведет мероприятие для непредставленных разработчиков и их союзников на GDC.