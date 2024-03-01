CTL представила первый в мире Chromebook, который поддерживает связь 5G RedCap на базе коммерческой версии 17 5G RedCap модемной RF-системы

На выставке MWC компания CTL представила первый в мире Chromebook, который поддерживает связь 5G RedCap на базе коммерческой версии 17 5G RedCap модемной RF-системы. CTL стремится внедрить встроенную связь 5G в свои устройства Chromebook, чтобы расширить доступ к интернету для пользователей, особенно в области образования и предприятий.

В демонстрационном ролике представлены характеристики нового Chromebook, такие как процессор Intel N100, сенсорный экран HD, 16 ГБ оперативной памяти DDR-5/5X, 128 ГБ UFS-накопитель и Wi-Fi 6E. Qualcomm Technologies, Inc., поздравил компанию CTL с демонстрацией Chromebook с поддержкой 5G RedCap и выразил уверенность, что это достижение поможет преодолеть цифровое неравенство и обеспечить пользователям быструю и надежную связь, которую они ожидают от 5G.