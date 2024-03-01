Устройства обеспечивают максимальную полосу пропускания до 20 МГц и пиковую скорость передачи данных до 227 Мбит/с по нисходящей линии и 122 Мбит/с по восходящей линии

Компания Fibocom представила новую серию модулей 5G RedCap, основанных на модеме 5G T300 от MediaTek. Модули FM330 серии FM330 поддерживают стандарты 3GPP R17 и имеют возможность работать с ключевыми частотными диапазонами 5G по всему миру.

Устройства обеспечивают максимальную полосу пропускания до 20 МГц и пиковую скорость передачи данных до 227 Мбит/с по нисходящей линии и 122 Мбит/с по восходящей линии. Модули имеют форм-фактор M.2 размером 30x42 мм и совместимы с модулем Fibocom LTE Cat 6 FM101.

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Они поддерживают различные операционные системы и оснащены стандартным USB-интерфейсом, что позволяет им быть использованными в различных устройствах, включая ПК и планшеты. Fibocom планирует использовать эти модули для разработки универсального решения 5G dongle, чтобы помочь клиентам адаптироваться к растущему рынку 5G. MediaTek и Fibocom сотрудничают с целью создания более быстрых и надежных продуктов 5G, а Fibocom уверена в своей способности расширить внедрение 5G.