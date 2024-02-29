Компания Nightdive Studios работает над ремастерингом игры "Звездные войны: Темные силы" из 90-х годов. Ремастер выйдет на PS5 и PS4 28 февраля, обновляя графику и сохраняя основу оригинала. Чтобы уважить труд, вложенный в разработку игры, ремастер будет включать специальное хранилище с неизвестным контентом, полученным при создании оригинала.

Игроки смогут присоединиться к главному герою игры, чтобы помешать Галактической империи и ее секретному проекту в роли наемника Кайла Катарна. Руководитель и продюсер проекта, Макс Вейн, рассказывает о задаче внесения чего-то нового для существующих фанатов игры и о том, как он создавал новые сцены и обновлял катсцены, сохраняя дух оригинала.

Были использованы отсканированные модели, рисованные спрайты и 3D-модели, а также новые рисунки персонажей и модели кораблей. Работа над ремастером была сложной, но в результате удалось создать визуально привлекательное повествование, которое сохраняет атмосферу оригинальной игры.