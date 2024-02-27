Компания Dell Technologies представила новую линейку коммерческих ноутбуков и мобильных рабочих станций с поддержкой искусственного интеллекта. Эти устройства предназначены для повышения производительности труда в условиях развития ИИ.

Коммерческие ПК и рабочие станции Dell в сочетании с периферийными устройствами, программным обеспечением и услугами создают непрерывную систему искусственного интеллекта, улучшая пользовательский опыт. ПК с искусственным интеллектом будут играть важную роль во внедрении ИИ во множество компаний. Dell предлагает широкий ассортимент коммерческих ноутбуков и мобильных рабочих станций с поддержкой искусственного интеллекта, а их использование позволяет сотрудникам повысить эффективность работы. Кроме того, технические решения Dell обеспечивают безопасность, автономную работу и продуктивность.

Процессоры Intel Core Ultra и NPU (нейропроцессоры) позволяют выполнять сложные задачи ИИ и повышают производительность. Также Dell предлагает услуги, связанные с искусственным интеллектом, такие как автоматическое обнаружение угроз и обновление ПК. В итоге новые продукты и услуги Dell помогают клиентам повысить эффективность работы, экономить время и оставаться в курсе современных технологий.