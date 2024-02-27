Компания Intel представила новые платформы, решения и услуги, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) в сетях, на периферии и на предприятиях на выставке MWC 2024. Целью Intel является помощь отрасли в модернизации 5G инфраструктур, периферийных и корпоративных инфраструктур, а также использование преимуществ искусственного интеллекта.

Intel предлагает продукты и решения, которые позволяют повысить совокупную стоимость владения и операционную эффективность, а также предоставить новые инновации и услуги. Компания представила новые процессоры Intel Core Ultra и ПК с искусственным интеллектом. Она также представила процессоры Intel Xeon, которые обеспечивают удвоенную производительность и снижение энергопотребления для виртуальных сетей радиодоступа.

Компания также представила процессоры Xeon Granite Rapids-D, которые обеспечивают улучшенную производительность и энергоэффективность для виртуальных сетей радиодоступа. Intel разрабатывает средства искусственного интеллекта для использования в виртуальных сетях радиодоступа на базе процессоров Intel Xeon. Компания также сотрудничает с ведущими партнерами по экосистеме, чтобы обеспечить готовность рынка.