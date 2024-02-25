Глава Intel, Пэт Гелсингер, раскрыл некоторые подробности о производстве TSMC

Глава Intel, Пэт Гелсингер, раскрыл некоторые подробности о производстве TSMC. Он сообщил, что производственное соглашение между Intel и TSMC продвигается с "5 нм до 3 нм". Он также подтвердил, что TSMC будет производить чипы Intel Arrow и Lunar Lake по технологическому процессу N3B.

Согласно утечкам информации, процессоры Arrow Lake будут использовать технологический процесс Intel 20A, а графические чипы будут выпущены с помощью 3-нанометрового техпроцесса TSMC N3. Ожидается, что процессоры Arrow Lake будут выпущены в конце этого года. Что касается процессоров Lunar Lake, они планируются к выпуску в 2025 году и будут использовать архитектуру ядра P-Core и E-Core, производимые на 20А процессе.

реклама

Разработка графического процессора Lunar Lake будет значительным обновлением по сравнению с CPU Meteor Lake и Arrow Lake и будет иметь кодовое название "Battlemage" или Xe2-LPG. В долгосрочной перспективе также могут быть планы сотрудничества Intel и TSMC для создания 2-нанометрового технологического процесса для процессоров Nova Lake.