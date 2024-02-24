Средневековая пошаговая стратегия "Инкулинати" теперь доступна в полной версии 1.0 на PC, Nintendo Switch, Xbox и PlayStation

Средневековая пошаговая стратегия "Инкулинати" теперь доступна в полной версии 1.0 на PC, Nintendo Switch, Xbox и PlayStation. Игра вдохновлена средневековым искусством, основана на рисунках средневековых манускриптов, и выполнена в стиле маргиналий. Все персонажи, карты, звери и предметы основаны на этих рисунках, сделанных средневековыми монахами и писцами, которых иногда называют иллюминаторами. Поэтому разработчики считают, что Инкулинати создавалась более 700 лет.

В игре присутствуют нелепые и забавные персонажи, карты и предметы, которые были извлечены из средневековых иллюминаций. Разработчики консультировались с медиевалистом, чтобы быть максимально аутентичными в использовании исторических вдохновений. Игра прошла изменения и доработки благодаря обратной связи сообщества Xbox Game Preview Program.

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Студия, разрабатывающая "Инкулинати", имела возможность сотрудничать с Obsidian Entertainment, добавив персонажи из каждой игры в другую. Участие в этом сотрудничестве стало невероятным опытом для разработчиков инди-игр, а добавление героев Obsidian в "Инкулинати" и персонажей из "Инкулинати" в "Pentiment" добавило уникальности и оригинальности обоим играм.