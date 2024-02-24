Технология KailhBox V2 и специальная структура клавиатуры обеспечивают плавное нажатие и снижают шум и вибрацию

Компания Cooler Master представила новую игровую клавиатуру MasterKeys MK770, которая предлагает непревзойденную настройку, высокую производительность и захватывающий опыт для пользователей. Клавиатура обещает быть надежным спутником для интенсивных игровых сессий и продолжительной работы. Она оснащена переключателями с возможностью горячей замены, позволяющими пользователям настраивать клавиатуру без пайки и обеспечивая бесконечные возможности для персонализации.

Технология KailhBox V2 и специальная структура клавиатуры обеспечивают плавное нажатие и снижают шум и вибрацию. Клавиатура также имеет настраиваемую RGB-подсветку с шумопоглощающим дизайном, высокоочищенные колпачки PBT double-shot для повышенной прочности и трехпозиционное колесо для тактильного управления.

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Клавиатура также обладает новыми стабилизаторами, бесшовным подключением и является совместимой с различными операционными системами. Механическая игровая клавиатура Cooler Master MK770 будет доступна для покупки через розничные партнеры компании.