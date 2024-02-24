На прошлой неделе в сети появилась линейка настольных APU AMD Ryzen 8000GE

На прошлой неделе в сети появилась линейка настольных APU AMD Ryzen 8000GE - четыре процессора с пониженным энергопотреблением (TDP 35 Вт) присоединятся к уже выпущенному семейству AM5 "Hawk Point" с TDP 65 Вт. GucksTV приобрел флагманскую модель 8000GE, хотя и в виде инженерного образца. гонконгский магазин Ebay предлагает процессоры "AMD Ryzen 7 8700GE ES Tray".

Гонконгский магазин Ebay предлагает процессоры "AMD Ryzen 7 8700GE ES Tray. На момент написания новости в наличии оставался только один экземпляр по цене $298,99 с возможностью бесплатной международной доставки. Магазин "hugohk", судя по всему, специализируется на поставках всевозможных инженерных образцов процессоров Team Red. В видеообзоре GucksTV на немецком языке инженерный образец Ryzen 7 8700GE сравнивается с окончательно выпущенным розничным APU Ryzen 7 8700.

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AMD не представила никаких официальных дат выпуска просочившейся в сеть линейки Ryzen 8000GE, но VideoCardz считает, что "есть большие ожидания, что эти варианты скоро появятся на рынке через системных интеграторов". Сравнительное видео GucksTV показывает, что: "В среднем производительность одноядерного 8700GE падает на 5%, а многоядерного - на 17% ниже 8700G. Для графики это падение производительности в среднем на 23 % при потреблении на 52 % меньше энергии".

Рецензент отметил, что его инженерный образец не давал доступа к OC-профилям памяти, пока не было установлено обновление BIOS материнской платы (скорее всего, через бета-прошивку), позволяющее использовать 6400 МТ/с вместо обычных для JEDEC 5200 МТ/с. В качестве тестовой платформы использовалась материнская плата ASRock A620I Lightning WiFi Mini-ITX - по результатам тестирования APU Ryzen 7 8700GE могут стать идеальными кандидатами для использования в тихих/низкотемпературных системах компактного форм-фактора.