Компания Kingston представила USB-накопитель DataTraveler SE9 Gen 3

Компания Kingston представила USB-накопитель DataTraveler SE9 Gen 3. Благодаря металлическому корпусу премиум-класса, обеспечивающему долговечность и стиль, а также большой емкости, пользователи могут получить красивый корпус и высокие скорости. О скоростях далльше.

Элегантный и функциональный флэш-накопитель DataTraveler SE9 G3 USB 3.2 Gen 3 идеально подходит для хранения и обмена данными. У него неподвластный времени дизайн, отмеченный наградами, который теперь дополнен высокопроизводительной скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на хост-устройствах Type-A.

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Флешка имеет расширенные возможности хранения данных: емкость накопителя теперь достигает 512 ГБ, обеспечивая достаточно места для хранения фильмов, музыки и различных файлов. Металлический корпус премиум-класса обеспечивает долговечность и стиль - цельнометаллический золотистый корпус достаточно портативен, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей.



