К концу 2023 года компания MSI представила революционную поддержку памяти объемом до 256 ГБ

К концу 2023 года компания MSI представила революционную поддержку памяти объемом до 256 ГБ. Теперь материнские платы MSI для Intel и AMD официально поддерживают такие объемы памяти: 4 модуля DIMM обеспечивают 256 ГБ, а 2 модуля DIMM - 128 ГБ. Такое усовершенствование расширяет возможности многозадачности и обеспечивает бесперебойность вычислительных операций.

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Поддерживаемые платформы для данного увеличения объема памяти включают материнские платы Intel 700 и 600 серий DDR5. Геймерам, желающим воспользоваться преимуществами этих улучшений, необходимо обновить BIOS. В настоящее время MSI усердно работает над тем, чтобы выпустить BIOS, и первая партия уже доступна ниже. Остальные модели будут выпущены в конце февраля и в марте.

Все модели AM5 теперь поддерживают увеличенный объем памяти, включая материнские платы X670, B650 и A620. Специальный BIOS для этих материнских плат был выпущен в январе 2024 года, а это значит, что все материнские платы MSI AM5 готовы к работе с памятью объемом до 256 ГБ.

MSI будет продолжать обновлять последние новости для наших пользователей. Пожалуйста, следите за официальными каналами MSI и проверяйте страницы продуктов на предмет обновлений BIOS.