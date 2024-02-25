Senao Networks представила свою передовую сетевую карту SX904 SmartNIC, которая использует технологию PCIe Gen 4 и работает на базе процессора Intel Xeon D

Senao Networks представила свою передовую сетевую карту SX904 SmartNIC, которая использует технологию PCIe Gen 4 и работает на базе процессора Intel Xeon D. Эта карта устанавливает новые стандарты в области высокопроизводительных сетевых вычислений и обеспечивает высокую скорость передачи данных и максимальное использование полосы пропускания.

SX904 поддерживает два SFP28 25 Гбит/с и память DDR4 ECC, что делает его идеальным для современных серверных архитектур. Он обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel Xeon D, контроллеру Intel Ethernet E810 и поддержке последних версий Intel Platform Firmware Resilience, BMC и TPM 2.0.

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SX904 также поддерживает архитектуру Intel и может быть использован на серверах Intel в форм-факторе PCIe add-in-card. Сетевая карта уже представлена на выставке MWC в Барселоне и получила высокие оценки от компании Senao Networks.