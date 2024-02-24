Компания Other World Computing (OWC) представила новое устройство для чтения карт памяти Atlas USB4 CFexpress Type B

Компания Other World Computing (OWC) представила новое устройство для чтения карт памяти Atlas USB4 CFexpress Type B на выставке CP+ Camera and Photo Imaging Show в Японии. Устройство позволяет достигнуть скорости передачи данных более 3300 МБ/с и значительно сократить время передачи данных. Компактный дизайн и прочный алюминиевый корпус делают его удобным в использовании в путешествиях.

Устройство совместимо с различными компьютерами и устройствами, включая Mac, Windows, Linux, iPad, iPhone и Chromebooks. Кроме того, OWC Atlas является частью полной экосистемы для создателей, предоставляя аппаратные и программные решения для поддержки творческого процесса.

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В рамках этой экосистемы, программа Innergize от OWC контролирует состояние карт памяти Atlas, обеспечивает их производительность и позволяет обновлять прошивку для оптимальной работы карт и ридеров. Устройство Atlas USB4 CFexpress Type B доступно для предварительного заказа по цене $99,99, а его продажи начнутся в начале марта.