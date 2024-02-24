Вице-президент SK Hynix, Китае Ким, сообщил, что объемы производства высокопроизводительной памяти HBM на 2024 год уже распроданы

Вице-президент SK Hynix, Китае Ким, сообщил, что объемы производства высокопроизводительной памяти HBM на 2024 год уже распроданы. Он отметил, что растущий спрос на мощные процессоры искусственного интеллекта положительно повлиял на позицию компании после рецессий.

SK Hynix является ведущим поставщиком чипов для обработки ИИ, и их передовые модули памяти используются во многих флагманских корпоративных разработках NVIDIA. Ким подчеркнул, что HBM является революционным продуктом и пользуется высоким спросом у мировых технологических компаний.

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Он также отметил, что развитие искусственного интеллекта стимулирует инновации, а спрос на HBM, как решение для памяти ИИ, также растет. Бизнес SK Hynix процветает настолько, что в этом году книги заказов HBM полностью заполнены, и компания уже готовится к 2025 году, чтобы опередить рынок.