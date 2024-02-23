При установке приложения, вам будет предложено выбрать тип драйверов и автоматическую оптимизацию настроек для игр

Приложение NVIDIA App предлагает множество функций без необходимости входа в учетную запись NVIDIA. Оно сочетает в себе функциональность панели управления NVIDIA Control Panel и приложения GeForce Experience.

При установке приложения, вам будет предложено выбрать тип драйверов и автоматическую оптимизацию настроек для игр. Есть также возможность включить функцию NVIDIA Performance Overlay, которая позволяет использовать комбинацию клавиш для быстрого доступа к функциям захвата экрана, скринкастинга и потоковой передачи игрового процесса.

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На последнем экране предлагается войти в учетную запись NVIDIA, но это не является обязательным. Без входа в систему можно получить доступ ко всей функциональности приложения. Если все же решите войти, вас ждет акция Double XP для Call of Duty MW3. Интерфейс приложения показывает, что NVIDIA App отличается от GeForce Experience и предлагает новые функции.