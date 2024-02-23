Компания EK выпустила новую сменную крышку из матового алюминия для кулеров EK-Nucleus AIO, которая заменяет стандартную верхнюю крышку кулеров EK-Nucleus AIO. Крышка имеет черное анодирование и минималистичный внешний вид с светодиодным кругом и переориентируемым значком EK.

Крышка легко крепится благодаря магнитам, расположенным в углах. Она используется в EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB, первом в мире процессорном кулере AIO, специально разработанном для прямого охлаждения. Кулер EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB был отмечен наградой Highly Recommended от TechPowerUp. Цены на все продукты EK Nucleus AIO были снижены на 25% с 1 января 2024 года.

Сменная крышка EK-Nucleus AIO - Black Eclypse доступна для заказа по цене 14,90 евро. Это делает лучший в своем классе кулер AIO более доступным для энтузиастов ПК. Крышка была разработана в Словении и доступна для заказа через веб-магазин EK.