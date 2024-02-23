Международный поставщик компонентов для ПК и периферийных устройств Sharkoon выпустил белую версию игровой гарнитуры SKILLER SGH50. Новая версия включает в себя гибридные амбушюры из искусственной кожи и ткани, в то время как черная версия оснащена амбушюрами только из искусственной кожи.

Гарнитура оснащена автоматически адаптирующимся оголовьем для максимального комфорта. Технически гарнитуры отличаются только цветом, обе версии оснащены 50-миллиметровыми динамиками для Hi-Res-сертифицированного звука.

Гарнитура также имеет микрофон с поп-фильтром и модульные соединения, что позволяет ей подключаться к различным устройствам. Цена на SKILLER SGH50 в белом цвете составляет 59,90 евро.