Sharkoon выпустил белую версию игровой гарнитуры SKILLER SGH50
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Международный поставщик компонентов для ПК и периферийных устройств Sharkoon выпустил белую версию игровой гарнитуры SKILLER SGH50. Новая версия включает в себя гибридные амбушюры из искусственной кожи и ткани, в то время как черная версия оснащена амбушюрами только из искусственной кожи.
Гарнитура оснащена автоматически адаптирующимся оголовьем для максимального комфорта. Технически гарнитуры отличаются только цветом, обе версии оснащены 50-миллиметровыми динамиками для Hi-Res-сертифицированного звука.
Гарнитура также имеет микрофон с поп-фильтром и модульные соединения, что позволяет ей подключаться к различным устройствам. Цена на SKILLER SGH50 в белом цвете составляет 59,90 евро.
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