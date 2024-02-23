Компания NVIDIA представила свои финансовые результаты за четвертый квартал и 2024 финансовый год. Выручка за четвертый квартал составила 22,1 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем квартале, и на 265% больше, чем год назад.

Выручка за весь 2024 год выросла на 126% и составила 60,9 миллиарда долларов. Игровая деятельность компании составила лишь 1/6 часть доходов центров обработки данных. Основатель и генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, отметил, что интерес к ускоренным вычислениям и генеративному искусственному интеллекту стабильно растет по всему миру.

Компания также объявила о выплате дивидендов акционерам и представила прогнозы на первый квартал 2025 финансового года, ожидая рост выручки и валовой маржи. NVIDIA также представила новые продукты, включая графические процессоры GeForce RTX 40 SUPER Series и микросервисы для генеративного ИИ.