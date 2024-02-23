Студия Respawn Entertainment работает над новой игрой в жанре FPS под названием "Star Wars: Mandalorian"

Студия Respawn Entertainment работает над новой игрой в жанре FPS под названием "Star Wars: Mandalorian". Этот проект, вероятно, будет связан с популярным телесериалом "Мандалорец". Источниками утверждается, что игроку предстоит стать мандалорским охотником за головами во времена, когда Галактическая Империя находится на пике своей власти.

Игровые элементы включают высокую мобильность, реактивный ранец Мандалорца, выбор оружия и гаджетов. Игра будет содержать линейные уровни, происходящие на различных планетах вселенной "Звездных войн". Предполагается, что игра будет быстро развиваться и вознаграждать активно играющих пользователей.

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Разработка игры займет как минимум еще год или два, и пока не ясно, будут ли добавлены многопользовательские режимы или она будет сконцентрирована только на одиночной игре. Все эти детали основаны на источниках внутри студии, но пока нет официальной информации от разработчиков.