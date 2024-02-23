Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер получил от Совета директоров JEDEC награду за выдающееся лидерство в 2024 году

Совет директоров JEDEC вручил престижную награду 2024 Distinguished Executive Leadership Award генеральному директору Intel Пэту Гелсингеру на церемонии, состоявшейся в офисе Intel в Санта-Кларе, Калифорния, в начале этого месяца. Она является высшей наградой JEDEC и присуждается наиболее выдающимся руководителям высшего звена в электронной промышленности, которые продвигают и поддерживают развитие стандартов JEDEC.

"На протяжении всей своей выдающейся карьеры Пэт Гелсингер неизменно выступал за развитие открытых стандартов, о чем свидетельствует вклад Intel в эту область. Под его руководством Intel приложила руку ко многим новаторским технологиям памяти и ввода-вывода в JEDEC", - сказал Миан Куддус, председатель совета директоров JEDEC. Он добавил: "JEDEC благодарна ему и команде Intel за неоценимую поддержку".

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Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор корпорации Intel, более четырех десятилетий руководит технологиями и имеет опыт внедрения инноваций, причем 30 из них он проработал на инженерных и руководящих должностях Intel. Он руководил созданием таких ключевых отраслевых технологий, как USB и Wi-Fi. Он был архитектором оригинального процессора 80486, руководил 14 программами по созданию микропроцессоров и сыграл ключевую роль в создании семейств процессоров Intel Core и Intel Xeon, что позволило Intel стать ведущим поставщиком микропроцессоров в мире.



