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ddr22
Компания Tachyum представила новый блок мониторинга производительности (PMU)
Компания Tachyum представила новый блок мониторинга производительности (PMU) для своей системы эмуляции ПЛИС Prodigy

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Компания Tachyum представила новый блок мониторинга производительности (PMU) для своей системы эмуляции ПЛИС Prodigy. PMU позволяет клиентам и партнерам устранять узкие места и оптимизировать производительность Prodigy для всех приложений и рабочих нагрузок. Он записывает широкий спектр событий, связанных с работой универсального процессора Prodigy, и не замедляет работу приложений. PMU также облегчает отладку системы и настройку производительности. Благодаря PMU, клиенты и партнеры могут быстро выявлять проблемы с производительностью и находить решения на всех этапах разработки.

Универсальный процессор Prodigy обеспечивает лучшую производительность на рынке для всех рабочих нагрузок. Этот процессор позволяет серверам центров обработки данных плавно переключаться между различными вычислительными доменами, такими как искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные вычисления.

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Prodigy также значительно сокращает капитальные и операционные расходы, устраняя необходимость в специализированном оборудовании для искусственного интеллекта и увеличивая коэффициент использования серверов. Продукт объединяет 192 высокопроизводительных вычислительных ядра, достигая значительного превосходства над процессорами x86 и GPU для облачных и высокопроизводительных вычислений. В ближайшее время инженеры Tachyum будут сфокусированы на внедрении в Prodigy FPGA функций обнаружения и исправления ошибок, чтобы обеспечить надежность и удобство обслуживания.

#tachyum
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