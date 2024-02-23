Компания NVIDIA играет ключевую роль в обеспечении ИИ в различных областях

Компания NVIDIA объявила о проведении флагманской конференции GTC 2024, где ожидается участие более 300 000 человек. Основатель и генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, примет участие в конференции и выступит с основным докладом насчет последних достижений в области искусственного интеллекта (ИИ).

Компания NVIDIA играет ключевую роль в обеспечении ИИ в различных областях, таких как большие языковые модели, биология, кибербезопасность, облачные вычисления, робототехника и другие. Конференция предоставит более 900 сессий и более 300 экспонентов, которые продемонстрируют, как они используют платформы NVIDIA для достижения прорывов в различных отраслях.

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Среди известных докладчиков будут представители компаний OpenAI, Microsoft GenAI, Google DeepMind, Meta, Стэнфордского университета, Инициативы Чан Цукерберг и других. Конференция GTC 2024 соберет более 1000 организаций, включая таких партнеров, как Adobe, Amazon, Netflix, Walt Disney Animation Studios и другие.