Внутри корпуса есть место для материнских плат формата ATX, видеокарт длиной до 40 см и процессорных кулеров высотой до 16,5 см

Sharkoon представила новый ATX-корпус Rebel C70 RGB, который имеет элемент дизайна "норвежское дерево" на передней панели. Этот корпус отличается от Fractal Design North тем, что использует плоские планки дерева, простирающиеся до краев панели, с черными акцентами по бокам.

Внутри корпуса есть место для материнских плат формата ATX, видеокарт длиной до 40 см и процессорных кулеров высотой до 16,5 см. Он также имеет 11 креплений для вентиляторов и различные отсеки для накопителей.

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На передней панели есть разъемы USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.0 Type-A, а также разъем для гарнитуры. Корпус поставляется с ARGB-контроллером, который может синхронизироваться с материнской платой. Цена на корпус Rebel C70 RGB составляет €119 с учетом налогов.