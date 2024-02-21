GlobalFoundries получит 1,5 миллиарда долларов США для производства чипов в Нью-Йорке и Вермонте

Министерство торговли США объявило о финансировании компании GlobalFoundries в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках закона CHIPS и Science Act. Эти инвестиции помогут расширить производственные мощности компании и создать новые возможности для производства важных микросхем. GlobalFoundries планирует расширить фабрику в Нью-Йорке, построить новую современную фабрику на Мальте и модернизировать завод в Вермонте.

Предполагается, что эти проекты создадут более 1500 рабочих мест на производстве и около 9000 рабочих мест при строительстве. Компания планирует инвестировать более 12 миллиардов долларов в следующие 10 лет.

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Данные инвестиции будут способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости американской экосистемы полупроводников и сделают Нью-Йорк мировым центром полупроводниковой промышленности.