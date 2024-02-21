Компания GIGABYTE представила линейку твердотельных накопителей Gen 4 4000E с интерфейсом M.2 NVMe

Компания GIGABYTE представила линейку твердотельных накопителей Gen 4 4000E с интерфейсом M.2 NVMe, использующих преимущества хост-интерфейса PCI-Express Gen 4, как и написано на упаковке. Эти накопители образуют новую серию M.2 NVMe SSD начального уровня.

Накопители выпускаются емкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ и ориентированы на тех, кто любит приобретать недорогие комплекты процессор+материнская плата+DRAM+SSD в розничной сети. Компания не указала тип контроллера и флэш-памяти NAND, но из спецификации мы поняли, что используется контроллер без DRAM.

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Вариант на 1 ТБ (модель: G440E1TB) обеспечивает скорость последовательного чтения до 4 ГБ/с, а последовательной записи - до 3,9 ГБ/с. Модель емкостью 500 ГБ (G440E500G) обеспечивает скорость последовательного чтения до 3,6 ГБ/с, а последовательной записи - до 3 ГБ/с.

Модель емкостью 250 ГБ (G440E250G) обеспечивает чтение со скоростью 3,5 ГБ/с и последовательную запись со скоростью до 1,8 ГБ/с. Перезапись данных заявлена в 320 TBW для модели 1 ТБ, 300 TBW для модели 500 ГБ и 150 TBW для модели 250 ГБ. На все три модели предоставляется 3-летняя гарантия. О ценах компания не сообщила.