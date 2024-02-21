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Компания Eurocom представила новый адаптер переменного тока мощностью 780 Вт, разработанный специально для игрового ноутбука MSI Titan 18HX. Этот адаптер устраняет ограничения по мощности, которые имеет стандартный 400-ваттный адаптер, поставляемый с ноутбуком MSI Titan 18HX.
Адаптер Eurocom 780 Вт обеспечивает пиковую производительность при выполнении сложных задач и ресурсоемких приложений. Он также имеет компактный и портативный дизайн, совместим с розетками по всему миру и обеспечивает стабильное и надежное питание.
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Кабель постоянного тока является съемным, что позволяет использовать один и тот же адаптер переменного тока с несколькими ноутбуками. Eurocom предлагает различные кабели постоянного тока с различными разъемами для идеальной интеграции с различными ноутбуками. Адаптер Eurocom 780 Вт доступен для покупки на сайте Eurocom.