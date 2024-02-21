Компания Eurocom представила новый адаптер переменного тока мощностью 780 Вт, разработанный специально для игрового ноутбука MSI Titan 18HX

Компания Eurocom представила новый адаптер переменного тока мощностью 780 Вт, разработанный специально для игрового ноутбука MSI Titan 18HX. Этот адаптер устраняет ограничения по мощности, которые имеет стандартный 400-ваттный адаптер, поставляемый с ноутбуком MSI Titan 18HX.

Адаптер Eurocom 780 Вт обеспечивает пиковую производительность при выполнении сложных задач и ресурсоемких приложений. Он также имеет компактный и портативный дизайн, совместим с розетками по всему миру и обеспечивает стабильное и надежное питание.

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Кабель постоянного тока является съемным, что позволяет использовать один и тот же адаптер переменного тока с несколькими ноутбуками. Eurocom предлагает различные кабели постоянного тока с различными разъемами для идеальной интеграции с различными ноутбуками. Адаптер Eurocom 780 Вт доступен для покупки на сайте Eurocom.