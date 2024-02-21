Компания Cervoz представила компактные твердотельные накопители NVMe M.2
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Компания Cervoz представила компактные твердотельные накопители NVMe M.2 и решения для подключения, предназначенные для использования в пограничных вычислениях. Эти накопители, такие как T421 M.2 2242 и T425 M.2 2230, обладают компактным дизайном и низким энергопотреблением, что делает их идеальными для встраиваемых ПК и специализированных граничных приложений.
Кроме того, Cervoz также предлагает решения для подключения, такие как Ethernet, Wi-Fi, последовательный порт, USB и шина CAN, доступные в форм-факторах M.2 2230 и M.2 2242/2260/2280. Компания также предлагает продукцию DRAM, такую как DDR4 SO-DIMMs и DDR5 SO-DIMMs, которая обеспечивает высокую производительность для вычислений на основе искусственного интеллекта.
Кроме того, Cervoz предлагает технологии охлаждения, такие как технология Dynamic Thermal Throttling, для предотвращения перегрева SSD. Для промышленных предприятий компания предлагает передовые решения для граничных вычислений, включая компактные твердотельные накопители, память DRAM и модульные платы расширения.
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