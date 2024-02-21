Ранее MSI обещала 3 года гарантии на свои OLED-панели, что заставило ASUS пойти на более щедрые условия гарантии для своих мониторов

Компания MSI собирается постепенно снижать цены на свои игровые мониторы QD-OLED. Недавно была представлена модель MPG 321URX, которая будет в продаже по специальной цене в $949. Модель эта будет конкурировать с монитором Swift OLED PG32UCDM от компании ASUS, который продается за $1299.

Оба производителя стараются превзойти друг друга в своих предложениях. Ранее MSI обещала 3 года гарантии на свои OLED-панели, что заставило ASUS пойти на более щедрые условия гарантии для своих мониторов.

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По данным расследования Monitors Unboxed, MSI также планирует снизить цены на другие модели мониторов, включая 491CQP и 271QRX. Снижение цен будет составлять около $350. На данный момент, модель MPG 321URX уже доступна для предварительного заказа в некоторых интернет-магазинах в Северной Америке и Великобритании.