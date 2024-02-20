Компания GIGABYTE проведет ключевой доклад "Новая эра искусственного интеллекта"

Компания GIGABYTE принимает участие в выставке SupercomputingAsia 2024, представляя передовые технологии и решения, которые изменяют ландшафт высокопроизводительных вычислений. На выставке компания представит флагманский AI-сервер G593-SD0 и первый в отрасли 8-GPU-сервер HGX H100 с сертификацией Nvidia.

Также будет представлен 2U 4-узловой сервер H263-S62, обновленный до новейшего поколения и предназначенный для гибридных и частных облачных приложений. Кроме того, будут продемонстрированы новая рабочая станция W773-W80, стоечные серверы и материнские платы.

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Компания GIGABYTE также проведет ключевой доклад "Новая эра искусственного интеллекта", где будут рассказаны о последних тенденциях в области ИИ и инновационных продуктах компании. SupercomputingAsia 2024 предоставит возможность ознакомиться с последними достижениями в области высокопроизводительных вычислений. Участие компании GIGABYTE на выставке подтверждает ее стремление к инновационным решениям и сотрудничеству в области вычислений.