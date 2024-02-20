Японское новостное агентство Jiji узнало об основных событиях в индустрии компьютерной памяти

Японское новостное агентство Jiji узнало об основных событиях в индустрии компьютерной памяти - в пятницу агентство Reuters сообщило, что компания Kioxia протянула оливковую ветвь компании SK Hynix, возможно, в попытке довести предлагаемое (и однажды отвергнутое) слияние с Western Digital до конца. Южнокорейский гигант по производству памяти не одобряет предложение о создании могущественного японо-американского конгломерата по производству микросхем памяти 3D NAND - противодействие SK Hynix, как сообщается, оказало сильное давление на Western Digital (WD), и переговоры с Kioxia закончились в октябре прошлого года.

Похоже, Kioxia хочет возобновить переговоры с WD, но для этого ей необходимо одобрение SK Hynix - по словам инсайдерского источника Jiji, производитель со штаб-квартирой в Токио готов предложить своему южнокорейскому конкуренту выгодную сделку по производству энергонезависимой памяти.

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Лучшие японские мощности Kioxia по производству 3D NAND могут стать местом размещения разработок SK Hynix, хотя пока рано говорить о том, принято ли это предложение. Заводы в Йоккаичи и Китаками получат государственную субсидию в размере 150 миллиардов иен. Ожидается, что совместное предприятие Kioxia и WD перейдет на передовой уровень производства полупроводников. Японское правительство надеется обезопасить свои родные предприятия в период нестабильности отрасли.