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ddr22
Игра Dragon Quest Builders теперь доступна на ПК через Steam
Версия для ПК включает управление мышью, функцию Undo для отмены действий, функцию Big Bash для разрушения нескольких объектов за раз

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Игра Dragon Quest Builders теперь доступна на ПК через Steam, с обновленными возможностями и DLC без дополнительной платы. В игре игроки восстанавливают разрушенный мир, выполняя просьбы жителей, собирая ресурсы, возводя здания и сражаясь с боссами.

Версия для ПК включает управление мышью, функцию Undo для отмены действий, функцию Big Bash для разрушения нескольких объектов за раз, коллекционные предметы, и функцию карточек построек для обмена с друзьями.

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Она также включает DLC "Terra Incognita" с новым контентом, таким как модели боссов-монстров, космические элементы декора, пиксельное кольцо для получения дополнительных пикселей и волшебный ковер для наблюдения и исследования построек. Dragon Quest Builders также доступна на PS4, Nintendo Switch, iOS и Android.

#dragon quest builders
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