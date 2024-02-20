Версия для ПК включает управление мышью, функцию Undo для отмены действий, функцию Big Bash для разрушения нескольких объектов за раз

Игра Dragon Quest Builders теперь доступна на ПК через Steam, с обновленными возможностями и DLC без дополнительной платы. В игре игроки восстанавливают разрушенный мир, выполняя просьбы жителей, собирая ресурсы, возводя здания и сражаясь с боссами.

Версия для ПК включает управление мышью, функцию Undo для отмены действий, функцию Big Bash для разрушения нескольких объектов за раз, коллекционные предметы, и функцию карточек построек для обмена с друзьями.

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Она также включает DLC "Terra Incognita" с новым контентом, таким как модели боссов-монстров, космические элементы декора, пиксельное кольцо для получения дополнительных пикселей и волшебный ковер для наблюдения и исследования построек. Dragon Quest Builders также доступна на PS4, Nintendo Switch, iOS и Android.