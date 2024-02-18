Эталонная модель AMD Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ достигла берегов Великобритании, хотя и очень ненадолго и с очень низким уровнем запасов

Эталонная модель AMD Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ достигла берегов Великобритании, хотя и очень ненадолго и с очень низким уровнем запасов. Магазин AWD-IT Gaming PC (ADMI Ltd.) стал первым магазином в регионе, который предложил видеокарту Navi 31 XL, произведенную партнерами XFX. Ранее эксклюзивный для китайского рынка графический процессор Radeon RDNA 3 от Team Red добрался до Запада еще в конце прошлого года, но его розничное присутствие в Европе не слишком вдохновляет. Обстоятельства могут измениться - последние слухи указывают на появление большего количества пользовательских опций - компания GIGABYTE готовит вариант Gaming OC, который, возможно, откроет путь к более широкому выпуску по основным каналам. Модель Hellhound Radeon RX 7900 GRE OC от PowerColor также была замечена на европейских сайтах сравнения цен.

Покупателям в Великобритании была предложена первая партия из дюжины (или меньше) видеокарт XFX Radeon RX 7900 GRE Reference по цене 659,99 фунтов стерлингов (~ 832 доллара США) с НДС и бесплатной доставкой. На момент написания статьи объявление AWD-IT неактивно, но SKU остается доступным для поиска в их веб-магазине. Похоже, что любопытные британские любители аппаратного обеспечения уже расхватали первую партию диковинок Golden Rabbit Edition (GRE), хотя цена на них оказалась не такой уж привлекательной, если сравнивать с прошлыми предложениями в странах ЕС - например, в итальянском магазине PSK Mega Store эталонная партия стоила €542,66 (~$585), с цифровой копией AVATAR: Frontiers of Pandora в комплекте.

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Ancient Gameplays, компьютерный ютубер, проживающий в Португалии, решил приобрести "оптом" коробочную модель Sapphire PULSE RX 7900 GRE.

Его опыт покупки в январе 2024 года иллюстрирует спорадический характер розничной дистрибуции AMD Radeon RX 7900 GRE в Европе - ему повезло, что магазин находился в пределах разумного расстояния (Испания). Покупатели, находящиеся в неблагоприятном географическом положении, ограничены небольшим количеством розничных точек (в Дании, Польше, Италии и т. д.). Заинтересованные лица могут даже пойти на крайний шаг - импортировать товар из Китая, если дополнительные расходы не слишком волнуют. TPU надеется, что эти проблемы с распространением будут решены в ближайшем будущем.