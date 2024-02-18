Выход Nintendo Switch 2 переносится на 1 квартал 2025 года
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По последним слухам, выпуск Nintendo Switch 2 будет задержан до 1 квартала 2025 года. Бразильский игровой журналист Педро Энрике Лутти Липпе сообщил, что по информации источников, преемник Switch будет выпущен только в 2025 году.
Ведущие игровые издания провели свое расследование и подтвердили эту информацию. Они также отметили, что задержка связана с подготовкой более мощного программного обеспечения для консоли. Различные источники указывают на то, что Nintendo сообщила издателям о задержке выпуска следующего поколения консолей в начале 2025 года. Компания Bloomberg подтвердила, что Nintendo не будет комментировать эту информацию.
Ранее были слухи о том, что выход Switch 2 планировалось в 2024 году, но компания решила отложить его до 2025 года. Технические данные утечек говорят о значительном улучшении производительности новой консоли по сравнению с предыдущей моделью, используя более современные компоненты.
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