По последним слухам, выпуск Nintendo Switch 2 будет задержан до 1 квартала 2025 года. Бразильский игровой журналист Педро Энрике Лутти Липпе сообщил, что по информации источников, преемник Switch будет выпущен только в 2025 году.

Ведущие игровые издания провели свое расследование и подтвердили эту информацию. Они также отметили, что задержка связана с подготовкой более мощного программного обеспечения для консоли. Различные источники указывают на то, что Nintendo сообщила издателям о задержке выпуска следующего поколения консолей в начале 2025 года. Компания Bloomberg подтвердила, что Nintendo не будет комментировать эту информацию.

Ранее были слухи о том, что выход Switch 2 планировалось в 2024 году, но компания решила отложить его до 2025 года. Технические данные утечек говорят о значительном улучшении производительности новой консоли по сравнению с предыдущей моделью, используя более современные компоненты.