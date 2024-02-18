SAKURA-I обладает высокой энергоэффективностью и скоростью обработки данных, снижая эксплуатационные расходы для конечных пользователей

Японская компания EdgeCortix представит свой флагманский чип SAKURA-I на авиасалоне Singapore Airshow 2024. Компания специализируется на энергоэффективных процессорах искусственного интеллекта. Ее продукт SAKURA-I - это специализированный сопроцессор, обеспечивающий высокую эффективность и низкую задержку вычислений для работы искусственного интеллекта в областях, где принимаются критически важные решения.

SAKURA-I обладает высокой энергоэффективностью и скоростью обработки данных, снижая эксплуатационные расходы для конечных пользователей. Гражданский транспорт, авиация и оборонный сектор все больше используют решения на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и надежности.

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Критически важные операции будут выполняться на "краю", то есть на периферии. Термин "ИИ на периферии" или "ИИ на краю" означает произведение вычислений в месте сбора данных, а не в удаленном центре обработки. EdgeCortix гордится представлять свой продукт на авиасалоне в Сингапуре рядом с другими ведущими японскими компаниями.