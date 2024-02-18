Хироки Тотоки, главный операционный директор и президент Sony Group Corporation, выразил легкое разочарование результатами продаж PlayStation 5 в третьем квартале 23-го года. В декабре прошлого года общий объем продаж консоли (с ноября 2020 года) достиг впечатляющей отметки в 50 миллионов единиц, но руководство Sony поставило агрессивную цель - 25 миллионов единиц PS5, проданных до 2023 финансового года.

В недавнем от чете о прибылях и убытках компании прозвучала информация о пересмотре цели продаж в 21 миллион единиц, а также о неспокойном прогнозе высшего руководства PlayStation на четвертый квартал и последующие годы. Портал Genki Japan собрал эту информацию в удобный для восприятия твит: "Главный операционный директор Sony Тотоки заявил, что по сравнению с предыдущими поколениями PS5 становится все труднее наращивать прибыль по мере того, как продолжается жизненный цикл. Предыдущие поколения со временем становились дешевле в производстве. Но в PS5 детали становятся дороже по мере того, как продолжается жизненный цикл".

Известный эксперт по аппаратному обеспечению - Kepler_L2 - в продолжение краткого отчета Генки рассказал о состоянии полупроводников (на сегодняшний день и в будущем): "Стоимость одного транзистора остается неизменной в FinFETs и будет расти в GAAFETs/CFETs. Времена бесплатного снижения стоимости за счет уменьшения размеров матрицы прошли, и дальше будет только хуже. Будущие консоли будут либо иметь все меньший прирост производительности, либо значительно подорожают". Kepler_L2 имеет неплохой послужной список в освещении еще не вышедших технологий AMD CPU и GPU, особенно в области игрового оборудования Sony и Microsoft - в последний раз они были замечены в обсуждении спекулятивных спецификаций PlayStation 5 Pro. Обозреватели полагают, что консоли PlayStation и Xbox нового поколения выпустят с внутренностями, занятыми технологиями Team Red, несмотря на то, что в начале 2024 года NVIDIA и Intel уже выступили с предложениями.