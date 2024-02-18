Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Прогнозируется, что игровые консоли следующего поколения будут стоить дороже

Прогнозируется, что игровые консоли следующего поколения будут стоить дороже или обеспечат меньший прирост производительности
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Хироки Тотоки, главный операционный директор и президент Sony Group Corporation, выразил легкое разочарование результатами продаж PlayStation 5 в третьем квартале 23-го года. В декабре прошлого года общий объем продаж консоли (с ноября 2020 года) достиг впечатляющей отметки в 50 миллионов единиц, но руководство Sony поставило агрессивную цель - 25 миллионов единиц PS5, проданных до 2023 финансового года. 

В недавнем отчете о прибылях и убытках компании прозвучала информация о пересмотре цели продаж в 21 миллион единиц, а также о неспокойном прогнозе высшего руководства PlayStation на четвертый квартал и последующие годы. Портал Genki Japan собрал эту информацию в удобный для восприятия твит: "Главный операционный директор Sony Тотоки заявил, что по сравнению с предыдущими поколениями PS5 становится все труднее наращивать прибыль по мере того, как продолжается жизненный цикл. Предыдущие поколения со временем становились дешевле в производстве. Но в PS5 детали становятся дороже по мере того, как продолжается жизненный цикл".

Известный эксперт по аппаратному обеспечению - Kepler_L2 - в продолжение краткого отчета Генки рассказал о состоянии полупроводников (на сегодняшний день и в будущем): "Стоимость одного транзистора остается неизменной в FinFETs и будет расти в GAAFETs/CFETs. Времена бесплатного снижения стоимости за счет уменьшения размеров матрицы прошли, и дальше будет только хуже. Будущие консоли будут либо иметь все меньший прирост производительности, либо значительно подорожают". Kepler_L2 имеет неплохой послужной список в освещении еще не вышедших технологий AMD CPU и GPU, особенно в области игрового оборудования Sony и Microsoft - в последний раз они были замечены в обсуждении спекулятивных спецификаций PlayStation 5 Pro. Обозреватели полагают, что консоли PlayStation и Xbox нового поколения выпустят с внутренностями, занятыми технологиями Team Red, несмотря на то, что в начале 2024 года NVIDIA и Intel уже выступили с предложениями.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

playstation
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
16
Ретроклокинг: разгоняем SSD
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
22
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
1
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
12
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
2
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
6
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
24
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
1
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Минпромторг России призвал торговые сети вернуть в свои магазины газеты и журналы
9
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
9
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
Первая приливная электростанция Dragon 12 начала снабжать электроэнергией Фарерские острова
4
В ранних тестах MSI Claw с Intel Cote Ultra 155H уступает в играх ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1E
+
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
7
Генсек НАТО призвал Россию установить все факты смерти политблогера Навального* в колонии
5
США перехватили в Аравийском море оружие, предназначенное для йеменских хуситов
+
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
5
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
223
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
59
Почему Cloud9 проваливаются
7
С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
4
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
5
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
13
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
1
"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе
14

Сейчас обсуждают

Сергей Маслов
03:46
Срать на твои бананы.Нашел прям стратегический продукт. У нас своих фруктов полно
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
АЕV
03:43
Его да же мертвого боится власть...
Зеленский перестанет считать США надёжным стратегическим партнером, если Украине не выделят помощь
Сергей Роскач
03:39
Ага, хуананжи раскроет весь потанцевал видеокарты, пока вся пекарня не сгорит 😂 хватит топить за старые зионы, потому что нормальный мамок для них практически нет! А покупать evga classified и тому п...
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
Олег Тимофеев
03:33
Удачи.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
Kutuz
03:20
Его самого уже давно пора отправить на свалку истории, а не переизбирать ещё на шесть лет
Путин высказался в пользу Байдена, как политика «старого образца»
Aison
03:17
Верно
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
Александр Ушаков
02:46
Ось от хрома нужна хотя бы чтоб разбавить рынок. У Майкрософт монополия 73% рынка. И она диктует правила в своих интересах. В рыночной экономике побеждает покупатель, только если есть за него борьба.
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
Ruhama_Sama
02:37
まどか☆マギカ
Google представила систему киберзащиты "Magika" на основе искусственного интеллекта
ark-bak
02:26
Тоже мне трагедия. Много ли ещё людей сидят на коре дуба?
Новые версии Windows не будут работать на процессорах Core 2, Athlon 64 и старше
ark-bak
02:23
Там же показано 4е и 4р ядер, восемь потоков, без ht. Это похоже на core ultra 3.
Глава Xbox Спенсер рассказал об эксклюзивных играх для PS5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем