Loongson, как сообщается, внедрила свою технологию межсоединений Dragon Chain в поколение 3C6000

Судя по сообщению на MyDrivers, серверный процессор Loongson LS3C6000 достиг стадии завершения разработки - автор статьи, похоже, весьма воодушевлен перспективами этого чипа, рост производительности может приблизить его к моделям Intel и AMD прошлого поколения. Фирменный набор инструкций LA664 "LoongArch" будет применяться в чипе, рассчитанном на 16 ядер с технологией одновременной многопоточности (SMT) в 32 потока. По мнению инженеров компании, процессоры серии 3C6000 по производительности не уступают архитектурам Zen 3 и Tiger Lake (11-е поколение Core) в плане количества инструкций за такт (IPC).

Loongson, как сообщается, внедрила свою технологию межсоединений Dragon Chain в поколение 3C6000 - интерфейс ввода/вывода, как утверждается, значительно улучшен по сравнению с текущими серверными продуктами на базе 3C5000.

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Инженерам компании удалось решить проблему узкого места, в расширении числа процессорных ядер. В будущем, компания также будет выпускать 32-ядерные процессоры на базе 3C6000. Возможно, позже появятся и 64-ядерные продукты. В статье MyDrivers говорится о том, что Loongson ориентируется на растущий спрос на китайском серверном рынке, но LS3C6000 остается "большим проектом", требующим дальнейшей оптимизации совместимости и производительности.