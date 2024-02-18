Статья не раскрывает источник информации и фотографий, но быстрый поиск в Google сообщил, что белая версия есть на складе филиппинского интернет-магазина Bermor Techzone

Сообщается, что компания XFX собирается обновить существующую модель Speedster QICK 319 RX 7800 XT Core Edition - VideoCardz обнаружил бледный вариант, образно названный "White Edition".

Статья не раскрывает источник информации и фотографий, но быстрый поиск в Google сообщил, что белая версия есть на складе филиппинского интернет-магазина Bermor Techzone (BTZ) - в их листинге указана цена ₱30 900 (~$552), без скидок, по сравнению с существующей черной моделью.

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VideoCardz полагает, что это первая попытка XFX выйти на рынок белых RDNA 3, возможно, в ответ на то, что конкурирующие производители видеокарт предлагают все большее количество практически бесцветных вариантов.

Вариант SNOW WOLF карты Radeon RX 6750 GRE 10 GB был добавлен в китайскую линейку XFX в октябре прошлого года, выпустив первый в истории белый дизайн для GPU AMD. Вероятно альтернативные цветовые решения появятся и дальше у XFX Radeon RX 7000, но дизайн QICK 319 не распространяется на ее печатную плату (судя по просочившимся фотографиям) - похоже, этот сегмент рынка уже занят коллегой Team Red Navi, специализирующейся на аппаратном обеспечении PowerColor.