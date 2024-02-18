Боссы Xbox отмечают, что их игры на платформах Xbox, ПК и мобильных устройствах имеют огромную популярность и охватывают сотни миллионов игроков

Руководители Xbox обещают предоставить больше игр большему количеству игроков по всему миру. Они объявили, что Activision Blizzard присоединится к Xbox Game Pass, и первой игрой, которая станет доступна, будет Diablo IV с 28 марта. Xbox Game Studios и Bethesda также работают над множеством новых игр, включая Senua's Saga: Hellblade II и Indiana Jones and the Great Circle.

Боссы Xbox отмечают, что их игры на платформах Xbox, ПК и мобильных устройствах имеют огромную популярность и охватывают сотни миллионов игроков. Они также объявили о планах расширения доступности некоторых игр Xbox на других платформах, чтобы привлечь еще больше игроков.

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В то же время, Xbox подтверждает свое приверженность созданию своей экосистемы, предлагая обратную совместимость, кросс-игру, кросс-сохранение и другие удобные функции игрокам. Xbox останется флагманом для игроков, а Game Pass будет доступен только на платформах Xbox. Будущее Xbox остается ярким, и их целью является продолжение привлечения максимального числа игроков и поддержка разработчиков игр.