Он поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC

Компания ASUS представила игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDM, который оснащен 32-дюймовой антибликовой панелью QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Монитор обеспечивает четкое изображение и отсутствие размытости благодаря времени отклика 0,03 мс GTG.

Он также поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC для плавного игрового процесса с низкой задержкой. Специальный радиатор и покрытие задней панели графеновой пленкой обеспечивают эффективное охлаждение и минимизируют риск выгорания. Монитор совместим с Dolby Vision и HDR10, обеспечивая контрастность 1 500 000:1 и 99% гамму DCI-P3.

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Он также поддерживает функцию равномерной яркости, снижая нагрузку на глаза. Монитор предлагает несколько соотношений сторон на выбор, а также предоставляет доступ к функциям OLED Care и настройки параметров через ROG DisplayWidget Center. Он имеет различные опции подключения и поставляется с трехлетней гарантией на случай выгорания панели. Цена монитора составляет 1 299 долларов США.